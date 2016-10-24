Художник Владислав Гультяев из Красноярска установил на берегу реки Кан альтернативный памятник царю Ивану Грозному в виде окровавленного кола. Эта акция состоялась вскоре после официального открытия монумента противоречивому историческому персонажу в Орле.

"Кроме вполне очевидной цели облагородить популярное место отдыха горожан, этот кол как бы намекает каждому, что времена, когда убивали просто так и ради удовольствия, не так далеки, – написал он позже на своей страничке во "Вконтакте". – Эстафету борьбы с нашим народом поддержали и светлой памяти Анна Иоановна, и усатый весельчак Сталин. Соглашаясь с установкой таких памятников мы молчаливо одобряем репрессии, пытки и казни. Народ, который не выносит из своей истории полезных уроков, вынужден повторять ошибки снова и снова, ужасно когда такие ошибки омыты реками крови".

Позже художник признался Metro, что других вариантов с памятником у него не было, а идею с колом ему подкинули пользователи Интернета.

– Если честно, идея ворованная, – рассказывает Владислав Metro. – Я увидел новость про памятник в Орле, там была подпись: "Почему не кол?" Мне эта идея понравилась, и я решил её воплотить в реальность.

Оценивая деятельность Ивана Грозного на троне российского государства, Владислав положительно расценивает некоторые шаги царя, но в целом осуждает его:

– Когда Грозный управлял Россией совместно с Избраной радой, всё было хорошо, были завоёваны Казань и Астрахань. Однако же когда он решил стать самовластным, казнил своих советников и воевод-героев южных походов, всё изменилось. Его окружили люди, готовые проводить политику террора, этот этап был провальным для государства в целом, что в итоге привело к Смутному времени со всеми вытекающими. Он был хорошо образован, но психически ненормален, я так подозреваю, что из-за тяжелого детства.

В то же время, по мнению Владислава, не следует исключать личность Ивана Грозного из всех культурных тем страны.

– Из песни слов не выкинешь, и это глупость забывать печальные страницы нашей истории, – считает он. – Мы должны делать из них правильные выводы. Те люди, которые ставили памятник в Орле, этих выводов не сделали. Больше всего я боюсь повторения чего-то подобного, ситуация в стране располагает к таким страхам. Надеюсь на разум народа, в том смысле, что он больше не станет ставить памятники палачам!

Российский историк Владимир Петрухин выделил для Metro положительные и отрицательные аспекты деятельности Ивана Грозного за время правления.

– Русский средневековый писатель, уцелевший после репрессий Ивана Грозного, подвёл итоги его правления такими словами: "Иван положил русскую Землю пусту!" – рассказывает Петрухин. – Она была разорена в результате деятельности царя. Конечно, царь перестал быть поданным татарских ханов и даже присоединил улусы, заложив основы русского государства. Он присоединил Поволжье – Казань и Астрахань, завоевал Сибирь. Но это было не сложно. Там, где было посложнее, на Западе с крымскими татарами он потерпел поражение. А захватить, что плохо лежит, он этим воспользовался. Большого ума для этого не надо.

С другой стороны, по словам Петрухина, кровавый террор, устроенный царём в собственном государстве, пагубно отразился на его развитии:

– Политическая система, опирающаяся на опричнину, на которую он так рассчитывал, но которую потом разогнал и велел не поминать даже, стала одной из главных бед всей русской истории. Многие русские семьи были посажены на кол, так что это – историческая реалия, изображённая красноярским художником. Увы, его реформы сопровождались репрессиями, а террор оправдать человек современной культуры не может. Ставить памятник этому персонажу – значит, забывать о крови, которую он пролил.