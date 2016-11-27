"Краснодар" на своём поле переиграл "Зенит" в центральном матче 15-го тура чемпионата России. В этом матче встречались команды из верхней части турнирной таблицы, а его исход влиял на положение дел в лидирующей тройке.

Соперники начали поединок довольно осторожно. В дебюте встречи зенитовцы выглядели ярче в атакующих действиях. Сначала форварду «Зенита» Артёму Дзюбе не хватило сантиметров для того, чтобы замкнуть прострел с фланга, а затем Жулиано не сумел реализовать выход один на один.

После перерыва зрители наблюдали ту же картину. Возмутителем спокойствия стал форвард "Зенита" Артём Дзюба, отрывший счёт в матче на 86-й минуте. Нападающий подкараулил отскок после удара Акселя Витселя и направил мяч точно в сетку ворот "Краснодара".

Казалось, что "Краснодар" не сможет оправиться от такого удара, но подопечные Игоря Шалимова ринулись в атаку. Через пару минут Марат Измайлов сравнял счёт, а в добавленное время Торнике Окриашвили принёс хозяевам победу.

Несмотря на досадное поражение бывший игрок "Зенита" Вячеслав Мельников обнадёжил болельщиков сине-бело-голубых.

– Отставание от "Спартака" в шесть очков – не критическое, – заявил Metro экс-игрок "Зенита" Вячеслав Мельников. – Зенитовцам по силам отыграть этот разрыв. Конечно, многовато, но для нас нет ничего невозможного. В последних матчах "Зенит" играем с натягом. А "Спартак", напротив, действует очень организованно, футболисты понимают, что от них требует тренер. Давно я не видел такого "Спартака", который объединился вокруг одной цели.

В среду "Зенит" сыграет с "Уфой". Команда Луческу занимает второе место в таблице с отставанием от "Спартака" в шесть очков.