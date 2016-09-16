В четверг вечером состоялся матч группового этапа Лиги Европы "Краснодар" – "Зальцбург", счет которого порадовал российских болельщиков – 1:0 в пользу "быков".

"Краснодар" – "Зальцбург", футбол

Счет матча "Зальцубрг" – "Краснодар" – 1:0, победа российского клуба в Австрии последовала после недавней отставки главного тренера "быков" Олега Кононова.

Единственный гол был забит на 37-й минуте. Технично сыграл Жоаозиньо, недавно получивший российское гражданство бразилец. Он получил мяч в штрафной и спокойно переиграл голкипера "Зальцбурга".

"Краснодар" – "Зальцбург", видео

Свой следующий матч "Краснодар" проведёт против "Ниццы" 29 сентября 2016 года. Пока в копилке российского клуба три очка.