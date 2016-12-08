Красная рыба в упаковке, икра, колбасы, сметана, мука и игристые вина оказались самыми проблемными категориями из новогоднего рациона россиян. Об этом Metro рассказали представители потребительских организаций. Роскачество забраковало в ходе экспертизы почти всю рыбу, 60% икры и 30% «шампанского». Первую – из-за подмены одного сырья другим и консервантов, вторую – из-за чрезмерного содержания жидкости, несоответствия по соли, неправильного хранения, а также наличия дрожжей и даже кишечной палочки. Под видом же игристого вина нередко продают сладкий газированный винный напиток.

– На заводах игристых вин сегодня используют резервуарный, промышленный способ, который отличается тем, что вино в ходе вторичного брожения доходит до игристой «кондиции» в ёмкостях большого объёма, а уже потом его разливают по бутылкам, – комментирует Всеволод Вишневецкий, руководитель "Общественного контроля". – И в том, и в другом случае необходимы время и затраты, которые недобросовестные производители стремятся свести к минимуму или вообще исключить. Они покупают виноматериалы, насыщают их промышленной углекислотой – и лжешампанское готово.

– Икру лучше покупать в стеклянной банке, – советует Светлана Димитриева, эксперт Росконтроля. – Она должна быть однородной по цвету, чистой. Лучше горбуша или кета. Допустимы консерванты E200 и E210.

На красной рыбе, игристых винах и икре всё не заканчивается. Докторская колбаса оказывается фальсификатом в половине случаев, копчёная и полукопчёная – в большинстве, рассказали в НП «Росконтроль». Здесь используется целый арсенал для удешевления: другое сырьё, красители, консерванты. В сметане находят крахмал и антибиотики, а муку маскируют под товар более высокого качества.

Сметану, муку и колбасу в магазине проверить невозможно. В целом в докторской должны насторожить добавления в названии (к примеру, «Докторская премиум»), негладкая и неравномерно окрашенная поверхность; в копчёной – рыхлая консистенция.

Также претензии есть к детским подарочным наборам. Изготовители, говорят в Росконтроле, часто нарушают рекомендации специалистов по детскому питанию. В частности, кондитерские изделия в наборе содержат маргарин, гидрогенизированные и частично гидрогенизированные жиры, хлопковое масло, ингредиенты, обозначенные как «растительный жир» без указания конкретного вида жира, уксус, арахис, кофе, консерванты, специи, красители – Е102, Е104, Е110, Е122, Е124, Е129. В наборы не должны входить конфеты с помадной начинкой, карамель, леденцы, ириски.

Сравнительно безопасными категориями эксперты назвали майонез, шпроты, масло.

– Общих рекомендаций для покупателей несколько, – говорит Димитриева. – Во-первых, часто некондит сбывают, пользуясь ажиотажем. Лучше сделать покупки заранее. Во-вторых, изучайте состав. Ингредиенты в списке расставлены по содержанию – от большего к меньшему. Избегайте неполезных позиций: фосфатов, синтетических подсластителей, животного белка, искусственных красителей, консервантов в тех продуктах, где их использование не оправдано (селёдка, сухофрукты, майонез, консервы). В-третьих, отдавайте предпочтение товарам, сделанным по ГОСТу, и не покупайте нарезок.