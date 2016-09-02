Кинофестиваль в Венеции продолжается. На красную дорожку выходят все новые звезды. Так, на премьеру фильма "Свет между двух океанов" ('The Light Between Oceans') прибыли исполнители главных ролей - Майкл Фассбендер и Алисия Викандер. Парочка демонстрировала публике хорошее настроение и везде ходила, не расставаясь.

Алисия выбрала для красной дорожки Венецианского кинофестиваля не самое традиционное для подобных мероприятий платье в стиле "кантри", но с откровенным декольте.

Вновь попала под прицел камер и член жюри кинофестиваля в Венеции Кьяра Мастрояни. Она появилась на красной дорожке в скромном черном костюме и в туфлях без каблука. Стиль Кьяры уже оценили модные эксперты - не броско, без эротизма, стильно.

На премьере "Света между двумя океанами" произошел небольшой курьез. Гостья показа запуталась в длинном шлейфе своего малахитового платья и начала падать. Девушку подхватили мужчины и помогли ей привести себя в порядок.

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Очаровательна и элегантна на красной дорожке кинофестиваля в Венеции была Эми Адамс. Она представляла на кинофоруме картину "Прибытие" (Arrival), в которой сыграла главную роль. В Венеции Эми Адамс появилась тоже с партнером по фильму - актером Джереми Реннером.

Добавим, кинофестиваль в Венеции продлится до 10 сентября. В рамках конкурсной программы будет показано 20 фильмов, среди них - картина режиссера Андрея Кончаловского "Рай", которая представляет нашу страну.

Фото знаменитостей первого дня кинофестиваля в Венеции ЗДЕСЬ.