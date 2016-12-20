Самая длинная ночь 2016 года порадует любителей космоса невероятным небесным явлением, а точнее северным звездопадом Урсиды, сообщает Московский планетарий. Именно в ночь солнцестояния с 21 на 22 декабря 2016 года самый северный метеорный поток достигнет своего максимума и станет виден.

Как заявил руководитель астрономического комплекса Московского планетария Ярослав Турилов, в указанные даты ожидается хорошая видимость неба, поэтому стоит внимательнее приглядеться к пространству рядом с Полярной звездой

"Падающие звезды будут появляться рядом с Полярной звездой, недалеко от которой находится Северный полюс мира. Видимость ночью благоприятная, Луна в фазе последней четверти засвечивает только утреннее небо. В Северном полушарии радиант Урсид находится над горизонтом на протяжении всей ночи. В 2016 году пик активности Урсид в Москве и Московской области приходится на дневные часы (10:00-12:00 мск) 22 декабря 2016 года. Ожидается – 10 метеоров в час", – отметил эксперт.

Наблюдать последний звездопад уходящего года лучше всего будет за городом, в местности с открытым горизонтом. Для наблюдения оптические приборы не потребуются, "падающие звезды" хорошо видны невооруженным глазом.

Активность Урсид начинается 17 декабря и продолжается до 25 декабря каждого года, в это время планета Земля пролетает через рой мелких частиц, оставленных кометой Туттля. Периодическая комета Туттля (8P/Tuttle) является родоначальницей этого метеорного потока. Она была первоначально замечена Пьером Мешеном (Франция) 9 января 1790 года, и вновь переоткрыта, спустя почти 70 лет, Хорасом Туттлем (США) 5 января 1858 года когда и получила свое название.