Уникальная возможность попасть на мастер-класс Юрия Куклачева у петербургских котов и кошек появилась благодаря "Республике кошек".

- Мы давно дружим с Юрием Дмитриевичем. На нашей базе в Петербурге реализуется его проект "Школа доброты", - рассказали Metro в пресс-службе "Республики кошек". – В ноябре Юрий Куклачев будет давать спектакли в Петербурге, и мы решили организовать для петербургских котов мастер-класс.

Для того чтобы отобрать самых талантливых и артистичных кандидатов, "Республика кошек" объявила общегородской кастинг, который пройдет с 17 по 31 октября.

Все желающие могут публиковать фото своих любимцев в группе "Республики кошек" в соцсети "ВКонтакте". Компетентное жюри в составе Юрия Куклачева и руководителя "Республики кошек" Анны Кондратьевой выберет 10 лидеров, среди которых с помощью голосования участников группы "ВКонтакте" и подписчиков аккаунта "Республики кошек" в Instagram будут определены 6 победителей.

Коты-победители вместе со своими владельцами 4 ноября станут участниками мастер-класса, на котором Юрий Куклачев откроет секреты превращения обычного домашнего кота в настоящего артиста.

Кроме того, победители смогут побывать на представлении, сделать фото и пообщаться со знаменитым клоуном и дрессировщиком.