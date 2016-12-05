Metro уже писало о котёнке Мультике: липецкие дети играли им в бейсбол, в результате чего перебили позвоночник. В Петербург малыша привезли на лечение. Здесь котёнок обрёл дом – его приютила петербургская зоозащитница Светлана Лебедева.

– У нас уже есть определённые успехи, хоть и небольшие, – рассказала Metro Светлана Лебедева. – Лапки у Мультика окрепли, появились мышцы, он стал стоять и даже приседать. Сам не ходит и, возможно, никогда не пойдёт, но рефлексы на ногах стали появляться. Один-два месяца работы – это пока слишком мало, чтобы делать какие-то прогнозы.

Cейчас котёнок проходит интенсивный курс реабилитации: на дом к нему ездит физиотерапевт, который ставит иголки, а сама Светлана постоянно проводит массаж. Мультику это очень нравится. Периодически он даже засыпает под массаж.

– Мы с мужем сами делаем тренажёры для наших животных, пострадавших от человеческой жестокости, – продолжает Светлана. – Вот и Мультика стали сажать на такой же... А ещё сейчас подумываем о покупке для него специальной беговой дорожки – заказать её можно только в Москве, и стоит она от 50 до 70 тысяч.

Увы, «человеческая» беговая дорожка не подходит для малыша: на ней могут заниматься лишь те животные, которые начали ходить. Кроме того, она не позволяет подвешивать животное с недействующими задними лапами.

– В отличие от человека, животное не понимает, что оно инвалид, – говорит Cветлана. – Поэтому быстрее приспосабливается к жизни с полученными травмами.

В Госдуму внесён закон об учреждении должности уполномоченного по защите животных.

• Cегодня. Сейчас максимальное наказание за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель, – арест до шести месяцев.

• Безнаказанность. Но большинство живодёров уходят от ответственности.