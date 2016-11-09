Шокирующая своей нечеловеческой жестокостью история произошла недавно в Липецке: компания детей решила поиграть в бейсбол, и в качестве мяча выбрала беззащитного черно-белого котёнка. Подростки били по малышу палками и смотрели, как далеко он отлетит. При этом, по словам очевидцев, громко смеялись. Отбить котёнка у юных живодёров смогли две женщины. Одна из них забрала животное к себе домой, обогрела и накормила. При этом заметила, что у малыша вывернуты лапы, а это значит, что ему нужно срочное лечение. Она связалась с петербургской зоозащитницей Светланой Лебедевой.

– У меня есть большой опыт выхаживания животных-спинальников, получивших такие травмы, поэтому я согласилась взять Мультика (так его назвала добрая женщина из Липецка. – Прим. Metro) к себе, – рассказала Metro Светлана Лебедева.

Ей предстояло лечить травмы, которые нанесли котёнку малолетние живодёры. На поезде Мультик прибыл в Петербург и уже успел пройти обследование в известной ветеринарной клинике города.

– Мультику сделали все анализы, и оказалось, что у него серьёзная травма позвоночника, – продолжает Светлана Лебедева. – Ему ещё предстоит МРТ. Самостоятельно ходить и мочиться он не сможет: помимо прочего, у него задет мочевой пузырь.

Светлана решила оставить Мультика себе. Зоозащитница очень благодарит людей, которые прислали ей деньги на лечение котёнка. Пожертвования она получила из разных городов России и даже из-за рубежа.

Факты

Недавно во многих городах России прошли митинги защитников животных. Они вышли с плакатами «Россия без жестокости».

• Требования. Активисты просят президента принять закон о животных и учредить зоополицию.

• Наказание. Установить уголовную ответственность за жестокое обращение c животными они просят с 14 лет.