Все персонажи Васи Ложкина живут в вымышленном городе Кобылозаводске. Сам художник объясняет, что так в творческих фантазиях он называет свой родной Солнечногорск в Московской области. Да и никакого Васи Ложкина официально не существует, это псевдоним. По паспорту автор рисунков – Алексей Куделин, но так его давно никто не называет. Художнику 40 лет. Он рисует и сочиняет музыку.

В сказочном Кобылозаводске Ложкина есть химическое производство, здесь живут рыжие коты, зайцы в ушанках, «правильные и неправильные» медведи, беззубые бабки с топорами.

Вася уверен, что такой город можно найти в любом месте России. Именно поэтому сатирические рисунки так запоминаются и пользуются популярностью в социальных сетях.

Открывает экспозицию портрет самого Ложкина в исполнении другого художника – Алексея Уварова.

В выставочном пространстве работы распределили по цветовым гаммам и тематике. Рыжие коты поселились в узком длинном коридоре. Отдельный зал занял Папа Карло с целым выводком недоделанных Буратино. Другое пространство посвящено теме футбола. Небольшая комната получилась астрологической – представлены все знаки зодиака и месяцы в исполнении художника.