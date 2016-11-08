Эрмитажный кот Феодор, который убежал из Музея кошки 4 ноября, нашелся.

Как и предполагали сотрудники музея, далеко беглец не ушел. Днем 8 ноября Феодора нашли в домике на детской площадке рядом с музеем.

Оказалось, что на улице музейный кот нашел себе компанию. Вместе с Феодором в домике обитал щенок.

- Это девочка. Ей 1,5 месяца. Вероятно, ее подбросили в ветеринарную клинику по соседству, - рассказала Metro основательница Музея кошки Анна Кондратьева. – Феодор чувствует себя хорошо. Только очень проголодался.

Новой подружке Феодора сотрудники Музея кошки будут искать новых хозяев. Они очень надеются, что скоро девочка обретет новый дом.

Напомним, эрмитажный кот Феодор пропал в пятницу, 4 ноября, из Музея кошки. Он сбежал в разгар школьной экскурсии. Сотрудники искали четвероногого обитателя музея все выходные.

Из Музея кошки в Ленобласти убежал эрмитажный кот Феодор (подробнее)