Москвичка Анна Стефанович даже представить себе не могла, что однажды её кот Бонифаций замурует любимую хозяйку на балконе, да так, что девушке придётся вызывать спасателей МЧС. Но именно так хвостатый "преступник" и поступил на днях, когда 20-летняя хозяйка решила ночью привести мысли в порядок на свежем воздухе.

– У меня выдался очень тяжёлый понедельник, – вспоминает владелица Бонифация в разговоре с Metro. – Освободилась от работы и домашних дел только к двум часам ночи. Перед сном решила выйти и поговорить с другом.

Когда девушка разговаривала с приятелем, кот на месте не сидел.

– Услышала, как он лапой пытается открыть дверь, при этом наклоняет ручку и в итоге закрывает меня! – рассказывает Аня. – Первые полчаса я пыталась выбраться сама – стучала по двери, пробовала просунуть тонкую палочку к замку, но все попытки были безуспешны.

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Пока хозяйка пыталась выбраться с балкона, кот Бонифаций места себе не находил.

– Первые пятнадцать минут, пока я пыталась сама спастись, он громко мяукал и долбился в дверь, а потом просто ушёл спать в другую комнату, – рассказала Аня.

Телефон быстро садился, но девушка написала друзьям SMS, рассказав им о своём приключении:

– Они очень смеялись надо мной, над всей этой ситуацией. Сказали, что такое могло произойти только со мной! А вот я очень нервничала, боялась, что придётся разбивать балконную дверь.

В конце концов, Аня решилась на крайние меры – позвонила в МЧС.

– Реакция диспетчера была очень спокойной, как будто каждый день коты закрывают своих хозяев на балконе, – смеётся девушка. – Меня успокоили, сказали, что в течение 20-30 минут приедут спасатели.

Сотрудники МЧС прибыли к трём часам ночи – их было трое. Мужчины принялись успокаивать пленницу, рассказали, что такое уже у них случалось, правда, виноваты всегда были собаки, а не коты.

– Долго искать способ спасти меня не пришлось – живу я на втором этаже, да ещё и окно оставила открытым, чтобы кухню проветрить, – вспоминает дальше Аня. – Минут через двадцать спасатели принесли нужные инструменты, забрались на козырёк подъезда, и один из них пролез через кухонное окно в квартиру. Одна соседка выглянула с четвёртого этажа и спросила, что это молодые люди тут делают, почему они ходят по козырьку? Смех смехом, но главное, что меня освободили! Сотрудники МЧС сработали очень чётко, и я рада.

Долго сердиться на Фаню (так ласково называет Аня своего котика) бывшая пленница не могла – тем более, что он сразу же подскочил к хозяйке и стал просить у неё прощения, тереться о ноги.

– Я нашла Бонифация, когда шла по подземному переходу, – вспоминает девушка. – Увидела кучу котят, подошла погладить их, и самый маленький и щупленький вылез, запрыгнул мне на ногу, потом забрался на шею, вцепился, и я забрала его домой. Мне очень нравится мультик про Бонифация, поэтому решила так его назвать. Кот мой очень игривый, любит бегать за игрушками и возвращать их, ему полтора года. Не то, чтобы он специально хотел закрыть меня на балконе, наоборот – он хотел ко мне попасть! Так что всё в порядке, я не обиделась.