Известный в Сети кот Барсик решил баллотироваться на пост президента России. Об этом он сообщил на своей странице во "ВКонтакте".

– Барсик решил побороться за главный государственный пост в стране и готовит соответствующее программное заявление, которое будет озвучено в ближайшее время. В проведении избирательной кампании коту будет помогать команда профессионалов. У пушистого политика есть немало сторонников по всей России, которые уже объединились в виртуальную Партию Кота Барсика (ПКБ), – говорится в сообщении на странице кота.

Стоит заметить, что сам "усатый" высоко оценивает свои шансы. Дело в том, что в родном городе Барнауле он победил в интернет-голосовании на пост градоначальника и стал народным мэром столицы Алтайского края.

А в ходе голосования по выбору символа Росси более пяти тысяч граждан России предложили изобразить на новых денежных банкнотах именно кота Барсика.

Но и это ещё не всё, в онлайн-голосовании по выбору народного лидера оппозиции, размещённого на странице полит-кота, Барсик обошёл Навального и Касьянова. За него проголосовали 63,5% респондентов.

Напомним, что выборы президент России пройдут в 2018 году. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран путём прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок.