Кот Ассанжа встретил журналистов при галстуке

Сегодня в посольстве Эквадора в Лондоне прошёл допрос основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа по делу об изнасиловании в Швеции. Процедуру вёл прокурор из Эквадора в присутствии прокурора из Швеции Ингрид Исгрен, сообщает "РИА Новости".

Ассанж уже несколько лет живёт на территории посольства Эквадора, к которому сегодня пришли журналисты в ожидании информации. В одном из окон посольства собравшиеся увидели кота Джулиана Ассанжа, встретившего публику при галстуке. У животного даже есть страничка в Twitter.

Напомним, что австралийский интернет-журналист Джулиан Ассанж создал некомерческую организацию WikiLeaks, публикующую секретные документы и материалы, полученные из анонимных источников или при утечке информации.