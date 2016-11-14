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Обновлено : Сегодня 19:20
- Опубликовано : Сегодня 18:45

Кот Ассанжа встретил журналистов при галстуке

  • Давид Абабеков

Таким образом питомец "отреагировал" на допрос своего хозяина

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Сегодня в посольстве Эквадора в Лондоне прошёл допрос основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа по делу об изнасиловании в Швеции. Процедуру вёл прокурор из Эквадора в присутствии прокурора из Швеции Ингрид Исгрен, сообщает "РИА Новости".

Ассанж уже несколько лет живёт на территории посольства Эквадора, к которому сегодня пришли журналисты в ожидании информации. В одном из окон посольства собравшиеся увидели кота Джулиана Ассанжа, встретившего публику при галстуке. У животного даже есть страничка в Twitter.

Напомним, что австралийский интернет-журналист Джулиан Ассанж создал некомерческую организацию WikiLeaks, публикующую секретные документы и материалы, полученные из анонимных источников или при утечке информации.

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