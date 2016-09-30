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 Опубликовано : Сегодня 16:04

Космическую станцию Rosetta столкнули с кометой

  • Данила Белов

В ходе миссии учёным удалось получить ряд важных данных

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Европейское космическое агентство (ЕКА)  завершило 12-летнюю миссию, в рамках которой автоматическая станция Rosetta, запущенная в 2004 году, осуществила спуск на поверхность кометы Чурюмова-Герасименко, сообщает ТАСС. После столкновения исследователи потеряли связь с космическим аппаратом. 

"Произошло контролируемое столкновение Rosetta с кометой Чурюмова-Герасименко", - заявило ЕКА.

Сближение с кометой продолжалось более 14 часов. Всё это время космический объект продолжал передавать фото и до последнего момента передавал информацию, полученную благодаря анализу газовых потоков. Сквозь космическое пространство на Землю сигналы шли в течение 40 минут.

"Миссия завершена", - говорится в официальном аккаунте миссии аккаунте Rosetta.

 

Благодаря полученным от космической станции данным, учёном удалось сделать ряд важных исследований. В частности, сотрудникам ЕКА изучить конкретно саму комету и составить её карту, а также доказать, что вода на Земле вряд ли имеет кометное происхождение.

"Миссия Rosetta дала нам необычайно богатый научный материал. На настоящее время исследовано только 5% того, что аппарат передал за два года", - подтвердил французский астрофизик Франсис Рокар, руководитель этой уникальной программы исследований.

В честь окончания миссии ЕКА сделали небольшое видео в память о Rosetta. В данный момент комета вместе со станцией удаляется от Солнца.

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