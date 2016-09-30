Космическую станцию Rosetta столкнули с кометой

Сближение с кометой продолжалось более 14 часов. Всё это время космический объект продолжал передавать фото и до последнего момента передавал информацию, полученную благодаря анализу газовых потоков. Сквозь космическое пространство на Землю сигналы шли в течение 40 минут.

Европейское космическое агентство (ЕКА) завершило 12-летнюю миссию, в рамках которой автоматическая станция Rosetta, запущенная в 2004 году, осуществила спуск на поверхность кометы Чурюмова-Герасименко, сообщает ТАСС. После столкновения исследователи потеряли связь с космическим аппаратом.

Благодаря полученным от космической станции данным, учёном удалось сделать ряд важных исследований. В частности, сотрудникам ЕКА изучить конкретно саму комету и составить её карту, а также доказать, что вода на Земле вряд ли имеет кометное происхождение.

"Миссия Rosetta дала нам необычайно богатый научный материал. На настоящее время исследовано только 5% того, что аппарат передал за два года", - подтвердил французский астрофизик Франсис Рокар, руководитель этой уникальной программы исследований.

В честь окончания миссии ЕКА сделали небольшое видео в память о Rosetta. В данный момент комета вместе со станцией удаляется от Солнца.