Космическую станцию Rosetta столкнули с кометой

Европейское космическое агентство (ЕКА) завершило 12-летнюю миссию, в рамках которой автоматическая станция Rosetta, запущенная в 2004 году, осуществила спуск на поверхность кометы Чурюмова-Герасименко, сообщает ТАСС. После столкновения исследователи потеряли связь с космическим аппаратом.
"Произошло контролируемое столкновение Rosetta с кометой Чурюмова-Герасименко", - заявило ЕКА.
Сближение с кометой продолжалось более 14 часов. Всё это время космический объект продолжал передавать фото и до последнего момента передавал информацию, полученную благодаря анализу газовых потоков. Сквозь космическое пространство на Землю сигналы шли в течение 40 минут.
"Миссия завершена", - говорится в официальном аккаунте миссии аккаунте Rosetta.