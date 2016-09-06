Изобретатель обнародовал свои планы по строительству космического поезда, который сможет перевозить людей и груз с планеты на планету в нашей Солнечной системе. Так называемый Solar Express, разработанный монреальским учёным Чарльзом Бомбардье, составлен из 50-метровых цилиндров, которые будут курсировать по маршруту без остановок. По словам Бомбардье, его поезд будет перемещаться со скоростью, равной одному проценту скорости света, то 3000 км в секунду. Это означает, что на нём можно добраться до Марсе всего за 48 часов. Бомбардье рассказал, как его идея может запустить дискуссию о будущем исследования Солнечной системы.

– Как вы придумали Solar Express?

– Я думаю, что в ближайшем разговоры о перемещении по Солнечной системе активизируются, и я решил рассказать о Solar Express, чтобы запустить это обсуждение.

Christine Muschi Фото:

– Какова главная идея проекта?

– Самые дорогие элементы космического полёта – это фазы замедления и ускорение. Для этого необходимы колоссальные запасы энергии, особенно для тяжёлого космического поезда. Кроме того, если присовокупить к этому буксировку груза, то цена значительно увеличится. Однако, как только поезд достигает своей "крейсерской скорости", потребление энергии снижается. В основе идеи Solar Express лежит эта идея.

– Насколько дорого обойдётся ускорение и замедление поезда в космосе?

– Это зависит от сотен факторов и переменных, но цена будет действительно высокой. Реальный вопрос, который необходимо задать: "Действительно ли люди готовы вкладывать реальные ресурсы в установку базы на Луне, Марсе и в других частях космоса?"