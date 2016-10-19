На ВДНХ проходит XX Международная выставка средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех». На ней, как всегда, представлено множество оружия, техники и средств защиты. Но в этот раз Metro обратило внимание на продукцию, предложенную Федеральной службой исполнения наказаний.

– Учреждения службы исполнения наказаний выпускают более 100 тысяч наименований товаров, – заметил на открытии выставки заместитель генерального директора ФСИН России Олег Коршунов. – В 2017 году мы проведём выставку, время проведения будет уточнено.

Товары, произведённые заключёнными по всей России, заняли половину павильона №75. Напротив стенда с привычными нардами и шахматами сотрудники трёх разных колоний представили продукты питания. На стенде лежали карамель и шоколадные конфеты, печенье, соленья, молоко, несколько видов газировки, чай, крупы, сосиски, а также пара сортов тушёнки, в составе которой только мясо, соль и перец.

– У нас при колонии есть магазин, доступный всем покупателям, так его продукция пользуется большой популярностью, – отметил сотрудник мордовской колонии.

Рядом, в углу, расположились товары из архангельской и карельской колоний. Их товар – кресла и диваны, столы и стулья – на вид как из дворца.

За углом тверская колония выставила свои настенные часы, рядом с ними расположились офисные кресла и компьютерные столы. Кстати, цены на всю продукцию значительно ниже привычных. Например, удобное кресло из белой кожи стоит всего семь тысяч рублей.

Через проход стоит детская площадка со всевозможными разноцветными горками, качелями и «ракетами». Редких на этой выставке детей она, как магнит, притянула к себе.

Завершает выставку тюремных товаров бытовая техника. Кто бы мог подумать, что заключённые изготавливают современные стиральные машины, духовые шкафы и кухонные плиты.