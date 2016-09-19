В недавно открывшемся магазине для православных на Никольской среди платьев в пол и крестильных рубах я обнаружила на вешалках купальные костюмы. «Буркини» по-русски – это платье с разноцветным рисунком, панталоны и иногда шапочка для плавания.

– Они не созданы в противоречие мусульманским купальникам, – заверила корреспондента Metro директор магазина Елена Цоколова. – Его основная задача – комфортный настрой для православных или скромных женщин. Есть платья с длинными юбками и менее консервативные варианты, прикрывающие лишь бёдра.

Покупают их не только православные, но и женщины с пышными формами или с недостатками в фигуре. Цены на такие купальники по московским меркам божеские – в районе 5 тысяч рублей.

Примерить наш вариант «буркини» решила и я. Выбрав несколько моделей, я отправилась в примерочную.

Первый костюм выглядел как платье с коротким рукавом, но с шортами и шапочкой для тех, кто хочет спрятать и волосы. Загорать в таком синтетическом купальнике бессмысленно, а в мокром ходить липко и неприятно.

– Под него нужно надевать лиф с поролоном, – советовала продавщица. – Чтобы через ткань не было заметно, что вы замёрзли.

Более открытые костюмы отличаются от обычных слитных купальников только юбкой. Она ничего не скрывает, только немного прикрывает.

По словам экспертов, православным не обязательно надевать на пляж такие костюмы.

– Тут такой коммерческий ход, когда некие дома мод называют какие-то коллекции православными, – уверил священник Святослав Шевченко. – У нас ритуальных предписаний к одежде нет.

Более категоричной оказалась историк моды Алла Щипакина:

– В светском государстве такой моды быть не может. Это индивидуальное желание владельца магазина или его жены, которой хочется показаться очень православной. К религии это не имеет отношения.