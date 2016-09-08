Пока фанаты "обкусанного яблока" обсуждают презентацию iPhone 7, в Нью-Йорке прошла другая важная презентация: корпорация Sony представила публике PlayStation 4 Pro и Slim, сообщает "Газета.Ru". Также фанатам консоли продемонстрировали аксессуары для них.

PS4 Slim

PS4 Slim порадовала игроков не только уменьшенными размерами, но и уменьшенной ценой. Стоимость консоли по обновленным данным составит около 300 евро. В мире её продажи начнутся 15 сентября, а до России она доберётся уже 19 числа. Рекомендованная розничная стоимость PS4 Slim составит 27 тыс. рублей.

Приятной новостью станет также то, что приставка будет потреблять меньше энергии. Что касается остальных характеристик, как сообщает "Газета.Ru", они остались такими же, как предполагалось изначально: консоль выдает 1,84 терафлопса и имеет жесткий диск от 500 Гб.

PS4 Pro

Все игры для новой модели линейки будут иметь совместимость, поэтому не стоит опасаться резких изменений. Начинка приставки стала мощнее, что объясняет увеличенное энергопотребление и небольшое увеличение самой консоли.

PlayStation 4 Pro порадует обладателей FullHD-телевизоров: изображение будет адаптировано под экран и получит еще более четкую графику и повышенный fps. Также на презентации PS 4 pro заявили поддержку 4К-игр, а для демонстрации возможностей новой модели показали геймплейные ролики ряда игр.

Аксессуары

Обновлению подверглись DualShock 4, PS Camera и беспроводная гарнитура. На функционал это никак не повлияло, но выглядеть они стали приятнее.