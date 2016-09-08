Когда Чаинка и Цепь вышагивают по деревне Андег, люди почтительно уступают им дорогу. Каждое утро местные жители идут к ним за дефицитным молоком. Это первая частная ферма на территории непроходимой тундры в радиусе тысячи километров.

Коров в заполярном посёлке не видели больше десяти лет. Местная ферма закрылась после развала СССР. Несколько коров держали местные жители. Во время грозы всё небольшое поселковое стадо убило молнией. После этой трагедии коров в Андеге не заводили – дорого и невыгодно. Молоко в посёлке видели только летом во время хорошей погоды. Доставляли его из столицы округа – Нарьян-Мара – во время навигации: Андег от Большой земли отделяет река.

Встретили аплодисментами

Открыть молочную ферму в арктическом посёлке решился местный житель Андрей Вотинов. Предпринимателя поддержали власти, департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа выделил грант – 500 тыс. рублей. Андрей купил в единственном в НАО сельскохозяйственном комплексе двух тёлок холмогорской породы, заказал доильный аппарат и построил для животных специальное помещение.

– Чаинку и Цепь доставили в деревню на пароме, – рассказывает Metro Андрей Вотинов. – Четыре часа не чувствовали под ногами почвы, не понимали, куда и зачем их везут. Мычали и таращили глаза.

В день прибытия рогатого десанта жители Андега посадили на привязь всех собак, а сами пошли на берег Печоры. Коров встречали продолжительными аплодисментами.

Молочные берега

Сейчас Чаинка и Цепь освоились. Ежедневно дают примерно 25 литров молока каждая. Утром возле дома фермера выстраивается длинная очередь.

– Скоро купим ещё одну корову, – говорит фермер Вотинов. – Тогда начнём снабжать молоком нашу школу и детский сад.

Факты:

Андег – деревня в Заполярном районе Ненецкого автономного округа.

• Деревня находится на берегу Малой Печоры. До Нарьян-Мара можно добраться только по воде. Товары доставляют на пароме, для жителей раз в день курсирует речной теплоход.

• Администрация НАО поддерживает местных предпринимателей. Выдаются гранты и субсидии.

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