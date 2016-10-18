На "оранжевой" ветке столичного метрополитена произошло короткое замыкание кабеля.

“Это случилось накануне уже после завершения рабочего дня между станциями "Калужская" и Беляево", – уточнили Metro в пресс-службе столичной подземки. – Сегодня с 5:30 работа метрополитена осуществляется штатно, а движение поездов по графику”.

Ранее стало известно, что после закрытия станций "Калужская" и Беляево" рабочие услышали хлопок на путях и увидели дым. Они сразу же сообщили об этом в МЧС. Пожарные быстро установили причины задымления.

"В перегоне метро Беляево-Калужская короткое замыкание высоковольтного кабеля без последующего горения, дым рассеялся, пострадавших нет", — заверили в пресс-службе столичного МЧС.