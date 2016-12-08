Популярная певица Наташа Королёва устроила шопинг на одном из столичных вещевых рынков. В московской "мекке подделок" её и удалось заснять на камеру, пишет Life.ru.

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А прогуливалась она по вещевому рынку "Дубровка". Журналисты предположили, что именно там Наташа подыскивала себе сценический наряд для юбилейного концерта в Государственном Кремлевском дворце, который запланирован на 10 декабря.

Очевидцы подметили, что больше всего певице понравилось яркое платье с пайетками. И цена подходящая – всего 3 тысячи рублей. Королева договорилась с продавцом и тот отложил товар на пару часов, чтобы она смогла ещё присмотреть некоторые аксессуары к наряду.

По словам работников рынка, Королёва регулярно посещает это место. Кстати, одно выступление Королёвой на корпоративе оценивается 500 тысяч рублей.