В Лондоне в канун Рождества проходят самые разные благотворительные мероприятия. На одно из них прибыло "королевское трио" - принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон и принц Гарри.

Члены королевской британской семьи побывали на рождественской вечеринке для волонтеров в молодежном клубе. Кейт, Уильям и Гарри разукрашивали новогодние сувениры и игрушки, общались с волонтерами и рассказывали о своих планах на праздники.

Так, Кейт пошутила по поводу рождественского ужина, сообщив, что попробует приготовить индейку и не сожжет ее в духовке, как два года назад.

Также Уильям и Кейт рассказали, что на Рождество подарят своему сыну Джорджу световой меч из "Звездных войн", хотя сам малыш очень хочет получить в подарок живого пони. Родители также отметили, что Джордж - шалунишка и всегда хочет открыть все подарки под елкой как можно скорее.

Добавим, на рождественскую вечеринку Кейт Миддлтон надела длинное платье с цветным принтом. Некоторые отметили, что такой фасон наряда в королевской семье весьма популярен. Так, в похожем платье в мелкий цветочек появлялась и сама Елизавета II, а также принцесса Диана. Блогеры уже оценили новый наряд Кейт, отметив, правда, что принт платья несколько старомоден.

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