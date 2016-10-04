Если вы читали хотя бы одно интервью с Константином Хабенским, то знаете, что обычно тексты начинаются с фразы о том, что он закрытый человек и редко общается с прессой. Поэтому перед встречей с актёром, я очень нервничала. Всё пошло не так: от нервов выпила два бокала шампанского натощак, что лишь усугубило ситуацию. Начала мерцать лампа, случайно включилась запись на диктофоне, из рук выпала газета, на которой актёр впоследствии оставил свой автограф... Первое интервью с Хабенским, в которого я с детства по уши влюблена, можно сравнить только с первым сексом: страшно, стыдно, но после почему-то хочется ещё. Мой муж отреагировал на это так: «Жена, тебе колечко не жмёт?»



Я так нервничала перед интервью с вами…

А вы не нервничайте, соберитесь и отбросьте все штампы, что у вас в голове сидят. (По-отечески улыбается.)

Вы как-то говорили, что интервью интересно тем, что с чужим человеком ты находишь время, чтобы ответить на вопросы, на которые обычно нет времени отвечать .

Да-да, я стараюсь к подобным встречам относиться именно так. Иногда слышишь интересный вопрос и пытаешься поковыряться в нём в поисках правильного ответа, но чаще на интервью задают одни и те же вопросы, на которые ты уже отвечал сто раз, и не находишь ничего нового.

Читатели просили передать вам слова благодарности за то, что вы занимаетесь благотворительностью, и рассказать о работе вашего фонда.

Замечательно, что читателей именно это интересует.

Часть средств от проката фильма “Коллектор” пойдёт в ваш фонд. Есть ли понимание, как будут потрачены эти деньги? На спектакле “Поколение Маугли” вы представляли конкретного ребёнка. Здесь будет так же?

Я сейчас всё скажу, а это уже ваше дело писать это или не писать. Если кто-то не успеет посмотреть кино и таким образом помочь, то можно просто отправить эсэмэски на номер 7535. А, вообще говоря, мы давно пытаемся сделать так, чтобы художественные фильмы и анимация приносили доходы не только тем, кто прокатывает и создаёт кино, но и тем, кто действительно нуждается в помощи. По поводу спектакля и фильма – это всё-таки разные вещи. Мы знаем, сколько соберём денег после спектакля, а вот после проката картины - нет. Но мы ничего не скрываем: обязательно напишем, сколько средств собрали с фильма “Коллектор” и на что они пошли. Пока мы не знаем, о какой сумме идёт речь, мы же не можем бросать цифры и говорить: мы спасём сотни детей. Как это ни печально, именно это называется нормальным и правильным планированием.

Вот как раз о планировании. В фильме “Коллектор” ваш герой Артур планировал одно, а получилось, как в жизни, совсем по-другому. Он хотел пойти на выставку с девушкой, а в итоге всю ночь провёл на работе, пытаясь разобраться, кто же его шантажирует. Вы из тех, кто любит составлять планы или отдаваться на волю случая?

Я из тех, кто думает, что вы неправильно посмотрели кино. Артур никуда не планировал идти. Ему навязали эту выставку. По поводу планов. Я считаю, что чем больше задач перед собой ты ставишь, тем эффективнее твоё время пребывания здесь.

И какие же у вас сейчас планы и задачи?

Я просто много работаю и с удовольствием. Мне очень нравится моя работа.

Вероятно, для одного из новых проектов вы отрастили бороду?

Я не говорю о работах, которых ещё в производстве. Это, наверное, суеверие, но это так. Могу только сказать, что сейчас снимаем кино о Второй мировой войне. (Возможно, речь идёт о фильме “Легенда о побеге” – П рим. ред. )

Есть мнение, что творческие люди не умеют распоряжаться финансами. А вы?

Не знаю. Я не коммерсант. Наверное, люди с коммерческой жилкой умеют правильнее, чем я распоряжаться финансами.

Вы правы в том, что я уже не помню деталей фильма “Коллектор”, потому что я смотрела его давно – ещё на “Кинотавре”. И самое удивительное, что у меня нет ощущения, что это картина про коллектора. Профессия здесь не играет никакой роли. Но ясно одно, что он неплохой и нехороший. Мне показалось, что в последнее время вы выбираете именно таких персонажей, почему?

Вы абсолютно правы: Артур мог заниматься какой угодно профессией. Фильм не о профессии – коллектора или зубного врача. Лента о человеке. И основная задача – это показать человека в той или иной ситуации. То же могу сказать и о предыдущих своих работах. Я не выбираю амбивалентных героев.

Например, Меглин в сериале “Метод” такой же.

Он говорит правильные вещи?

Да.

Может, порой жёстко, но правильные вещи.

Но он при этом ещё и людей убивает.

Но при этом много всяких "тараканов" давит. Смысл один и тот же – и с точки зрения таракана, и с точки зрения человека. Ну вот смотрите. К вам приходит человек и говорит, что нужно жить по правилам, по которым все живут. Вот он плохой или очень плохой? Вы будете жить по правилам или будете нарушать их?

Мне кажется, что это вопрос с подвохом, он риторический. Любой нормальный человек на самом деле и плохой и хороший, в том числе и тот, кто напоминает, что нужно жить по правилам.

Нет, на него есть ответ. Любой человек хочет обходить стороной правила.

А вы соблюдаете правила?

Я нормальный человек, ничем не отличаюсь от других людей. Я соблюдаю и не соблюдаю правила. Просто в каких-то вещах, жизненно важных или принципиально важных с точки зрения профессии, я стараюсь придерживаться одной линии, а во всём остальном я такой же нормальный, ленивый человек.

Вот по поводу одной линии... Я заметила, что вы из года в год говорите одни и те же вещи в интервью. Неужели вы не меняете своих убеждений?

Я не перечитываю свои интервью. Поэтому не могу с вами поспорить. Я говорю то, что мне кажется правильным на сегодняшний день для меня. Происходит это из года в год или через год, я не знаю.

Давайте проверим. Вы несколько раз говорили, что у вас нет роли которой бы вы гордились. Что-то изменилось за это время? Ролью в монофильме можно гордиться, где больше часа на экране только вы?

Нельзя читать всё впрямую, в том числе и интервью. К сожалению, не у всех получается точно передать интонацию. Поэтому многие интервью воспринимаются плоско. Мысль была другая: если ты поставишь для себя точку и скажешь, вот это самая лучшая работа, то это будет остановка в твоём развитии. А перевели мысль иначе.

Мне показалось, что “Коллектор” – это фильм о запутавшемся человеке. Для Артура наступил момент переосмысления ценностей. Он очень много работал. Но вот наконец смог остановиться и подумать, что же он делает в этой жизни, кто эти люди, которые его окружают? Важно ли задавать подобные вопросы самому себе?

Конечно, важно. Но важно не задавать, а отвечать, потому что эти вопросы так или иначе задаются. Артур не запутался, у него всё прекрасно. Просто он нашёл силы ответить на важные вопросы и сделать какие-то выводы для себя. Человеку необязательно для этого запутываться во вранье или в женщинах. Пришёл момент, и он остановился и задал себе эти вопросы. Может быть, другой и не остановился бы. Или обошёл эти вопросы стороной. Именно поэтому мне кажется, что этот фильм имеет право на существование, потому что человек входит в картину в одном духовном состоянии, а выходит в другом.

Вы смогли честно ответить себе на эти вопросы?

Я стараюсь иногда отвечать на подобные вопросы.

Получается?

Не знаю.

Вы стараетесь быть честным с самим собой?

Я стараюсь не жалеть о том, что я сделал.

Моноспектакль “Контрабас”, моноспектакль “Не покидай свою планету”, а теперь вот и монофильм “Коллектор”. Чем отличается опыт в моноспектакле от монофильма?

Наверное, тем что в театре всё-таки есть зритель, он и есть партнёр в моноспектакле. Он либо реагирует, либо не реагирует. Если он реагирует и дышит с тобой вместе, то так или иначе это партнёр. В кино партнёра нет.

Напоследок ещё пару вопросов от читателей. Когда вы поняли, что хотите стать актёром, и когда стали?

Во мне появился этот актёрский адреналин, когда я в Ленинграде в театре-студии начал делать первые пробы. А когда я понял, что стал актёром? Ещё не пришло это время.

Вы не считаете себя актёром?

Это разные вещи – считать себя актёром и заниматься актёрской профессией.

У вас же в дипломе написано, что вы актёр. Этого недостаточно?

У кого чего только не написано в дипломе. Есть люди, которые считают себя актёрами, а есть люди, которые занимаются актёрской профессией. Я из второго эшелона.

Один из наших читателей спрашивает, можно ли вас встретить в столичной подземке и, если к вам подойти и попросить сфотографироваться, не откажете ли вы в просьбе?

В подземке меня можно крайне редко встретить. Тем не менее я, когда ездил в метро, читал намного больше. По поводу фотографии. Я считаю, что могу тратить свою личную жизнь на что угодно. И имею право отказывать в фотографии по своему желанию, а не потому что я не уважаю тех людей, которые обращают внимание на то, чем я занимаюсь.

Ты меня уважаешь или не уважаешь? В этом “не уважаю” есть что-то от алкогольных задушевных разговоров?

Это точно. Раньше актёрам предлагали выпивать и, когда они отказывались, говорили: “Значит, не уважаешь”. А сейчас предлагают сфотографироваться и, когда отказываешься, тоже звучат реплики: “Ты не уважаешь”. Так вот, я уважаю всех, но пить со всеми я не хочу. Это относится и к фотографии тоже.

Как вы выбираете тех, с кем готовы сфотографироваться?

Я стараюсь фотографироваться с людьми, которых я знаю, с которыми мне интересно. Я не хочу, чтобы моя жизнь уходила на “раз, два, три, ой, не получилось, а давайте ещё”. Я не хочу тратить на это часы своего отдыха. Я категоричен, но на сегодняшний день для меня это так.

А кому вы никогда не отказываете?

Стюардам в самолёте. И то только потому, что там мне торопиться некуда. Там я не выйду раньше времени.