Конор МакГрегор снимется в "Игре престолов"

Знаменитый ирландский боец Конор МакГрегор снимется в фэнтезийном сериале "Игра престолов", сообщает The Sun. Чемпион UFC в легком весе может появиться в 1-2 сериях. Источник сообщает, что МакГрегор согласовал своё участие в одном из двух оставшихся сезонов.

Сообщается, что один из режиссёров-постановщиков сериала является большим фанатом UFC. Создатели "Игры престолов" верят в то, что ирландский боец отлично подойдёт для роли в телевизионном шоу.

Напомним, что Конор МакГрегор уже успел опробовать свои актёрские способности во время записи кинематографических вставок для последней части игры Call of Duty, где он вместе со звездой "Игры престолов" Китом Харингтоном исполнили роли злодеев.