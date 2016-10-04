Конкурс британского совета и газеты МЕТRО «Быть или не быть?» в честь Уильяма Шекспира подходит к концу. В редакцию было прислано множество писем с фотографиями и эссе о своей жизненной дилемме. Мы предлагаем вас почитать жизненные истории, полистать фото, и, возможно, еще попробовать свои силы в конкурсе.

Остались последние часы для приема работ - 4 октября конкурс завершается.

Другие фото и истории можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Внимание! Все истории - в подписях к фото!

Если вы мечтаете о каникулах на родине драматурга, участвуйте в конкурсе и получите шанс выиграть две недели обучения английскому языку в Swansea University (Великобритания) с оплаченными перелётом и проживанием!

Для того чтобы выиграть двухнедельное обучение в Великобритании:

• Присылайте свой ФОТОответ на извечный шекспировский вопрос «Быть или не быть?» с рассказом о том, какая у вас в жизни была дилемма, на адрес редакции: konkurs@metronews.ru до 4 октября 2016 года.

• Победителей конкурса определит экспертное жюри из представителей Британского совета и редакции газеты МЕTRО. При подведении итогов конкурса будут учитываться оригинальность и творческий подход, проявленные в фотоработах.

• Лучшие фотоснимки будут опубликованы в печатных номерах газеты МЕTRО в октябре 2016 года.

Подробные правила проведения конкурса ЗДЕСЬ.