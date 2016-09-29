Британский совет и газета МЕТRО проводят фотоконкурс «Быть или не быть?» в честь Уильяма Шекспира. Если вы мечтаете о каникулах на родине драматурга, участвуйте в конкурсе и получите шанс выиграть две недели обучения английскому языку в Swansea University (Великобритания) с оплаченным перелётом и проживанием!

Задание конкурса

Для того чтобы выиграть 2-недельное обучение в Великобритании

• Присылайте свой ФОТОответ на извечный шекспировский вопрос «Быть или не быть?» с рассказом о том, какая у вас в жизни была дилемма, на адрес редакции konkurs@metronews.ru до 4 октября 2016 года.

• Победителей конкурса определит экспертное жюри из представителей Британского совета и редакции газеты МЕTRО. При подведении итогов конкурса будут учитываться оригинальность и творческий подход, проявленные в фотоработах.

• Лучшие фотоснимки будут опубликованы в печатных номерах газеты МЕTRО в сентябре и октябре 2016 года.

Условия участия

Период проведения конкурса: до 4 октября 2016 года.

• В конкурсе могут участвовать граждане России в возрасте от 18 лет.

• Знание английского языка для получения приза – не ниже уровня Elementary.

• Наличие действующего загранпаспорта на момент организации поездки (лето 2017-го).

• Участники конкурса должны пройти регистрацию на Выставку британского образования: http://www.britishcouncil.ru/expo/petersburg.

Итоги

Награждение победителей:

• Итоги конкурса и победители будут объявлены на сайте и в соцсетях Британского совета и на сайте газеты МЕTRО в течение 10 дней после его завершения.

• Главный приз конкурса – 2-недельный курс английского языка в Swansea University (44 часа занятий) летом 2017 года, включая покрытие расходов на проезд и проживание в Великобритании, а также культурную программу.

• Приз за второе место – планшет Samsung Galaxy Tab S2.

• Приз за третье место – учебные пособия издательства Cambridge University Press.