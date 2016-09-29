Свидетелями необычного зрелища стали в четверг утром, 29 сентября, водители автомобилей, ехавшие по Софийской улице по направлению в Петербург.

Рядом с машинами по проезжей части скакало несколько коней. За животными никто не следил.

– Софийская на Питер. Скачут вот эти товарищи, позади ещё одна. Никто не терял? – поинтересовался один из водителей в паблике «ДТП и ЧП/Петербург» под снимками с лошадьми.

Хозяин табуна в социальных сетях не нашёлся, зато шутников – хоть отбавляй.

«Вот времена пошли! И куда только цыгане смотрят!», «Ах вот она какая лошадиная сила!», «Косяк лошадей потянулся на юг!», – острили петербуржцы.

Отметим, что похожий случай произошел в сентябре на Ропшинском шоссе – лошади тогда ушли с фермы и бродили по проезжей части.