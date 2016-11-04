Председатель комитета по национальной безопасности США Майкл Маккол заявил в эфире телеканала Fox News, что кандидат в президенты США от демократической партии Хиллари Клинтон заподозрена в государственной измене. Дело в том, что госсекретарь пользуется в быту личным почтовым сервером для ведения служебной переписки. Тем самым кандидат в президенты США нарушила протоколы безопасности - нормы и правила обращения со сведениями, составляющими государственную тайну.

Конгрессмен привёл слова директора ФБР Джеймса Коми, который заявил, что враждебные США страны вполне могли получить доступ к личному серверу Хиллари Клинтон. Это, по мнению Майкла Маккола, может угрожать стране и её гражданам.

Подобные действия, по его словам, нельзя назвать никак иначе, как государственная измена, так как поставлена под угрозу безопасность страны.

Громкое заявление конгрессмен сделал накануне выборов президента США, которые состоятся 8 ноября.