Между охранниками Черёмушкинского рынка и торговцами произошёл конфликт, во время которого был открыт огонь из пистолета, сообщает "Интерфакс".

Источник агентства в правоохранительных органах сообщил о том, что инцидент случился на улице Вавилова между работниками частного охранного предприятия и несколькими десятками торговцев, оказавших сопротивление при выдворении с территории рынка. Торговцы использовали холодное оружие, на что охранники применили табельные травматические пистолеты.

Два человека получили ранения разной степени тяжести. После звонка об инциденте на место событий приехали сотрудники полиции.