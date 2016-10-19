Британская группа The Rolling Stones отменила концерт в Лас-Вегасе из-за болезни вокалиста Мика Джаггера. Об этом в среду сообщает официальный сайт рок-группы.

Музыканту поставили диагноз – ларингит.

– С сожалением сообщаем, что концерт Rolling Stones, запланированный на 19 октября в T-Mobile Arena, отменён. Солист группы Мик Джаггер заболел ларингитом, и врачи посоветовали дать голосу отдохнуть, — говорится в сообщении.

Несмотря на отмену концерта, организаторы выступления пока не советуют сдавать билеты. По их словам, может быть назначена новая дата концерта группы.

Также пока неясна судьба шоу, запланированного на 22 октября.

Напомним, что рок-группа The Rolling Stones была создана в 1962 году. На сегодняшний день она считается одной из самых успешных на планете. В 1989 году группу включили в Зал славы рок-н-ролла, а в 2004-м журнал Rolling Stone поставили её на четвёртую строчку в рейтинге 50-ти величайших исполнителей всех времён.



