План проведения мероприятий, приуроченных к 75-летию начала блокады Ленинграда, организаторы меняли на ходу. Дело в том, что заявленное ранее тератрализованное выступление для ветеранов и жителей блокадного Ленинграда на Дворцовой площади вечером 8 сентября не состоялось. О том, что благотворительный фонд "Небо", который собирался финансировать концерт, не сможет предоставить средства для организации сцены и аппаратуры, стало известно вечером 6 сентября.

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- Мы занимались только подготовкой программы, а не финансовыми вопросами, - рассказала Metro Галина Пивоварова, директор РОО «Центр содействия социально-культурному, творческому и спортивно-оздоровительному развитию «Нестор». - За 2 дня нам говорят представители фонда: "Сцену не сможем поставить - денег нет". Мы, конечно же, были в шоке. Было запланировано выступление волонтёров, артистов Мариинского театра, Хора Русской Армии. Почти все участники собирались выступить бесплатно, то есть деньги нужны только на орг.моменты. Также приглашённым ветеранам должны были вручить подарки. О том, что и их не будет, нам сообщили уже вечером 7 сентября.

За вечер и полдня, которые оставались до проведения мероприятий на Дворцовой площади, РОО "Нестор" смогли найти одного благотворителя. Он привёз фрукты, которыми угощали ветеранов.

С утра 8 сентября стали обзванивать ветеранов и жителей Блокадного Ленинграда, у кого были пригласительные, но, конечно же, не у всех оказались мобильные телефоны, а кому-то не смогли дозвониться и на сотовый.

- Всего накануне раздали 500 пригласительных, - уточняет Галина Робертовна. - Вечером 8 сентября на Дворцовую из них пришли около 200 ветеранов. Мы им объяснили, что концерт "За подвиг твой, Ленинград!" состоится, но в другой день. Они отнеслись с пониманием. А чтобы не оставить тех, кто пришёл, без памятных сувениров, я заранее попросила волонтёров купить цветы и какие-то чисто символические подарки.

Также силами волонтеров в тот вечер был организован импровизированный концерт.

- Чтобы не раздавать наши небольшие сувениры ветеранам в тишине, как только подъехала колонна военной техники, которая участвовала в шествии, мы договорились, чтобы нашим артистам разрешили залезть на "полуторку" (ГАЗ-АА - прим.ред.), - рассказывает Галина Пивоварова. - Водрузили колонки, и участники концерта "За подвиг твой, Ленинград!" стали прямо с "полуторки" исполнять свои партии соло, пели песни фронтовых лет.

Яркий театрализованный концерт, подготовленный для Дворцовой площади, состоится на одной из концертных площадок Санкт-Петербурга. По словам организаторов, его постараются провести сразу же после Единого дня голосования, после 18 сентября.