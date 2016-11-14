Концерт группы "Ария", который должен был состояться 12 ноября в СК "Юбилейный" в Петербурге, перенесли на 3 декабря. Как сообщают организаторы, билеты на концерт 12 ноября будут действительны 3 декабря. Новые билеты, на которых будет указана другая дата, поступят в продажу с 14 ноября. Возврат билетов на 12 ноября также возможен - в центральной кассе Alloshow.ru по адресу ул. Большая Морская, 22, с 14 ноября.

Концерт рок-группы "Ария" пришлось перенести из-за того, что в шоу задействованы сложные пиротехнические эффекты. Для разрешения проведения концерта понадобилась подготовка дополнительной документации и согласование со службой пожарной безопасности.

- Организаторы приносят извинения за неудобства и сейчас усиленно работают над подготовкой дополнительной технической документации, которая будет соответствовать уровню пожарной безопасности во время проведения шоу "Ария. Кровь за кровь. 25 лет" 3 декабря в СК "Юбилейном", - сообщают представители Еврошоу в Санкт-Петербурге, которые выступают организаторами шоу.