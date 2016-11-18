В Петербург, по прогнозам синоптиков, в эти выходные придёт потепление: 19 и 20 ноября потеплеет до +5...+7 градусов. А тем временем всех зовут кататься на коньках!

На острове Новая Голландия откроется ледовый каток

19 ноября большой каток под открытым небом, способный за сеанс принять до 300 человек, откроется на острове Новая Голландия. В день открытия, 19 ноября, в качестве специальных гостей выступит cover band из Нью-Йорка Hudson Project. 11 музыкантов сыграют каверы на сцене острова с небольшим перерывом в 17.00, 18.30 и 20.00.

Почему лёд не тает при +5 градусах - читайте по ссылке: Прокатиться на коньках горожане смогут и в плюсовую температуру.

Выход на лёд платный.

«Мультивидение»

19 и 20 ноября

Киноцентр «Родина»

Зрители увидят лучшие работы, отобранные из более чем 1500 анимационных фильмов со всего мира, созданных за последнее время. Жюри фестиваля – Константин Бронзит, Светлана Петрова, Андрей Сикорский, Дмитрий Шорин, Владимир Высоцкий, Анастасия Курёхина, Наталья Мирзоян, Илья Максимов – определит лучшие анимационные мультфильмы, представленные в конкурсе XIV фестиваля «Мультивидение». В ночь с 19 на 20 ноября в «Родине» - заключительное событие фестиваля - Ночь французской анимации «Исчезающая голова».

Мероприятие платное.

Спектакль «День ВДВ»

20 ноября в ДК им Горького будет показан спектакль «День ВДВ».

По сюжету радиоведущие (Антон Камолов и Анна Семенович) ждут в прямой эфир великую балерину Семирамиду Шпагатову, но она не приходит. Зато в студии появляются два десантника.

В спектакле поёт Влад Топалов, выступают профессиональные акробаты со сложнейшими постановочными трюками.

Мероприятие платное.

Фестиваль Beat Weekend

17–20 ноября

В кинотеатре «Аврора» все фильмы идут в оригинале с субтитрами. В этом году в программе – российская премьера документальной ленты Джима Джармуша об Игги Попе – Gimme Danger. История Игги и The Stooges, культовый фильм о Дэвиде Боуи, первые показы картины о группе Placebo, путешествующей по Транссибирской магистрали.

Мероприятие платное.

«Калинов мост»

19 ноября, клуб «Космонавт».

Группу «Калинов мост» по праву называют «поэтами земли русской» и «славянскими хиппи». В юбилейной концертной программе «Тридесятое царство» будут представлены пьесы со всех альбомов и разных времён.

Мероприятие платное.

«Алиса»

19 ноября Где. СК «Юбилейный»

«Алиса» презентует свой новый альбом «Эксцесс». Он вышел в сентябре и стал первым альбомом группы, созданным с привлечением народного финансирования.

Незадолго до начала сбора денег Константин Кинчев перенёс инфаркт, что отчасти сказалось на его обращении к фанатам: «Дорогой алисаман! Долгие годы я продавал альбомы издателям, а теперь хочу продать его тебе. Продать – это значит компенсировать расходы и, извини, на жизнь заработать. Кто знает, возможно, «Эксцесс» – это последний альбом в истории моей жизни. Кинчев».

Вход платный.

«Секреты кухни 18 века»

Музей "Петровская Акватория"

Исторический театр-макет "Петровская Акватория" - это первый крупный исторический макет в России, представляющий собой реконструкцию наиболее значимых достопримечательностей Петербурга и пригородов 18 века в масштабе 1:87. В рамках «Санкт-Петербургского ресторанного фестиваля» музей "Петровская Акватория" проводит специальный экскурсионный проект «Секреты кухни 18 века».

Вход платный