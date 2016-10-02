В пятницу 30 сентября в СМИ появилась информация о том, что 11 пациентов Московского Научно-исследовательского института глазных болезней им. Гельмгольца потеряли зрение после укола препарата "Авастин", в клинике проходит проверка Минздрава по распоряжению Вероники Скворцовой.

Читать также: СМИ: После инъекции препарата в Москве ослепли девять человек

Позднее сообщили о том, что все пострадавшие были прооперированы.

Читать также: Родственница пациентки, потерявшей зрение в столичном НИИ, рассказала Metro о её состоянии

В связи со случившимся компания-производитель препарата "Авастин", ставшего причиной проблем со здоровьем пациентов, выступила с официальным заявлением.

"Компания Р-Фарм, которая является партнером компании Рош по локализации данного препарата в России, подтверждает, что в 2016 году не поставляла данный препарат в институт Геймгольца", - сообщает внешняя пресс-служба компании.

Также в заявлении подчёркивается, что производитель "неоднократно информироваа Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения и федерального развития о случаях развития тяжелых поражений органов зрения, развившихся при применении Авастина по незарегистрированным показаниям, которые были отмечены у пациентов в различных странах мира".

"Компания сотрудничает с органами здравоохранения и будет всячески способствовать надлежащему расследованию данной ситуации. Компания не может дать каких-либо дополнительных комментариев до завершения официального расследования. Препарат Авастин предназначен только для применения в онкологии и был зарегистрирован в России в 2005 году", - говорится в заявлении.