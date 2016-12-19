Сегодня исполняется 110 лет со дня рождения Леонида Ильича Брежнева, который правил СССР с 1964 по 1982 год. Современные коммунисты рассказали Metro, как они оценивают эпоху его правления и какие анекдоты про генсека помнят до сих пор.

Владимир Бортко, депутат ГД, режиссёр, 70 лет

Мне кажется, его время – это время упущенных возможностей. Всё могло измениться круто, но всё застыло. Отдавая должное этому человеку, ведь и сделано было много, могу сказать, что можно было и поэнергичней.

Анекдот. Брежнев перед зеркалом – «Я стар, я очень стар... Я суперстар!»

Николай Иванов, депутат ГД, 59 лет

Время Брежнева – это время стабильности и счастья. Кстати, Брежнев сам был с чувством юмора и любил слушать анекдоты о себе. Ведь их можно считать знаком признания и уважения людей.

Анекдот. Брежнев встречается с Тэтчер. Читает по бумажке: «Дорогая Индира Ганди...» Ему подсказывают, что это не Ганди. «Да я вижу, что не Ганди, но тут так написано!»

Сергей Гаврилов, депутат ГД, 60 лет

Это было время стабильности, безопасности. Я мог ребёнком один через весь город идти в кружок. Наши современные руководители, которым 50–70 лет, воспитаны Брежневым и потому стремятся сделать государство стабильным и безопасным.

Анекдот. «Слышали, Брежнев ложится на операцию?» – «Что случилось?» – «Грудь надо расширить, ордена не помещаются».

Олег Смолин, депутат ГД, 64 года

Время Брежнева оцениваю противоречиво. Возможно, это лучшее время советского периода с точки зрения обычных граждан. Были очень высокие социальные гарантии, и у людей явно проявлялся интерес к нематериальным сторонам человеческой жизни. Но нужно было проводить реформы.

Анекдот. «Христос воскрес, Леонид Ильич!» – «Мне уже доложили...»

Владимир Поздняков, депутат ГД, 70 лет

Чиновник не мог иметь две машины или две квартиры – сразу конфискация. Была справедливость. Нам нужно было ту систему только подрихтовать, а нас поймали на перестройку.

Анекдот. Моя мама шутила так: «У нас всё по-брежнему». В этой фразе глубокая мудрость – нет кардинальных перемен, только развитие.

Николай Коломейцев, депутат ГД, 60 лет

После войны это было время, когда народ стал нормально питаться. Что дало возможность получить здоровое поколение.

Анекдот. Хоронят Брежнева. Гроб упал, и покойный перевернулся. «Давайте его обратно повернём». – «Нет. Пусть так лежит. Через 15 лет вы захотите поцеловать его задницу, чтобы вернуть время его правления».