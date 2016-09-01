На днях в столице на ВДНХ задержали кандидата в депутаты Госдумы от Объединенной Коммунистической партии Владимира Лакеева. Повод для задержания – не запрещённая законом, но в тоже время не совсем обычная агитация избирателей.

Дело в том, что Лакеев в вечернее время забрался по лестнице на центральную арку у входа на ВДНХ, и зажёг там файеры. После этого на арке появился агитплакат депутата цвета кумача, который колыхался на ветру как знамя. На плакате на фоне батальных сцен Великой Октябрьской революции была надпись: "Октябрь 17-го близко". Долго наблюдать эту картину посетителям выставочного центра не пришлось: начался ливень.

В тоже время члены избирательного штаба Лакеева развернули плакат "Долой олигархов!". При этом правил поведения в общественных местах никто не нарушил.

Несмотря на мирный характер акции охрана ВДНХ приняла решение вызвать полицию.

В итоге Лакеева увезли в отделение.