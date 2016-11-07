Минувшей ночью снегопад в Москве продемонстрировал жителям столицы, что зима не близко, она уже пришла. Мощные осадки, по данным Гидрометцентра РФ, составили до трети месячной нормы, сообщает ТАСС. В различных частях города толщина снежного покрова колеблется от 7 до 77 мм.

Чтобы разобраться с беспорядком, который принёс снегопад в Москву, около 10 тыс. единиц спецтехники вышло на уборку улиц и обработку дорожного полотна противогололедным реагентом.

Хотя выпавший снег вызвал серьёзные проблемы на дорогах и привёл к заторам, а также создал сложности для работы аэропортов, в Сети люди с восторгом встретили пришедшую раньше времени зиму. Многие отметили, что уже и не помнят столь снежную и одновременно тёплую погоду.