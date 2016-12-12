Командиры террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), запрещённой в России, призвали своих боевиков увеличить количество терактов на улицах Европы и США.

Прежде всего предлагается устраивать атаки в рождественские праздники, так как именно в этот период люди меньше всего задумываются о своей безопасности.

Как сообщает Life.ru, террористы даже выпустили специальную инструкцию, в которой подробно рассказали, как, где и чем лучше всего убивать мирных граждан.

Выбор стран и период проведения атак не случаен. Дело в том, что именно в это время в Европе и США проводятся рождественские ярмарки, на которых собирается огромное количество местных жителей и туристов.

В связи с этими новостями госдепартамент США предупредил о повышенном риске террористических атак в странах Европы вплоть до 20 февраля 2017 года. В ведомстве также отметили, что особую опасность экстремисты будут представлять в период праздников.