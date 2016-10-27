В годовщину трагедии крушения пассажирского лайнера А321, 31 октября, в Исаакиевском соборе пройдёт панихида по жертвам авиакатастрофы. В понедельник один из колоколов ударит 224 раза, сообщила «Радио Балтика» пресс-секретарь музея-памятника Мария Морозова.

Траурная служба будет проходить с 10:00 до 10:30. Затем все желающие смогут отправиться от Исаакиевского собора на Богословское кладбище на специальном автобусе.

Напомним, Airbus 321 авиакомпании «Когалымавиа» направлялся из Шарм-эш-Шейха в Петербург. Воздушное судно разбилось на Синайском полуострове в Египте 31 октября 2015 года. Погибли все, кто находился на борту: 217 пассажиров и 7 членов экипажа рейса 9268.

Позднее российские власти и международные эксперты назвали причиной авиакатастрофы теракт на борту пассажирского самолёта.