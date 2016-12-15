В Музее моды в Гостином дворе масштабные перестановки – большую часть музея заняли костюмы, платья и украшения от Шанель. Около сотни экспонатов привезли сюда из своих гардеробных российские коллекционеры. Старинных вещей здесь немного – только несколько ювелирный украшений 30-х годов, созданных по заказу Шанель Домом Грипуа.

– Их только единицы по всему миру сохранились, – сказала Metro куратор выставки Ольга Лефферс.

Дело в том, что стекло это очень хрупкое, но в своё время оно произвело фурор в мире бижутерии. Коко Шанель обратилась к мастерам из Дома Грипуа с просьбой сделать броши, которыми её клиентки могли бы заменить драгоценные и носить их, не роняя статус, но и не боясь потерять. Идея была такой успешной, что имя Грипуа стало легендой.

Кроме разноцветных стеклянных цветов и византийских брошей, на выставке есть колье из искусственного жемчуга, который продвигала Шанель, подвески в виде мальтийского креста и другие украшения, созданные для «маленького чёрного платья».

Платья относятся к 60-м и 90-м. Самыми ценными из костюмов 90-х, созданных нынешним главой дома Channel Карлом Лагерфельдом, считаются те, что носили топ-модели. А вот в экспонатах, сшитых ещё при жизни Коко, в 60-х, ценят саму надежду на то, что она сама могла касаться их.

– Шанель влезала абсолютно во всё, – объяснил Metro научный сотрудник музея Михаил Комарков. – Поэтому вполне возможно, что она сама приложила руку к какому-то из этих костюмов.