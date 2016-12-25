Военный дирижёр Валерий Халилов был настоящим профессионалом, его утрата невосполнима, рассказал Metro американский дирижёр Рой Чарльз.

Халилов погиб 25 декабря, он находился на борту самолёта Минобороны Ту-154, потерпевшего крушение в акватории Чёрного моря.

– Мы неоднократно общались на фестивале Спасская башня. Халилов производил впечатление прямого человека, у которого всё под контролем, – сказал Чарльз. – Его оркестр был высокоорганизован, в исполняемой музыке невозможно было найти ошибку или неточность. Он был той самой искрой, от которой оркестр разгорался и от которой слушатели получают дополнительную энергию. Халилов невероятным образом находил новые мотивы в классических произведениях и никогда не стеснялся учиться у коллег. Я горжусь тем, что мы были знакомы. Халилов останется в моей памяти настоящим мастером своего дела, эта утрата для мировой музыки невосполнима. Очень жаль.

О Халилове Metro рассказали не только зарубежные коллеги, но и люди, которые работали с ним практически в ежедневном режиме.

– Халилов мало чем отличался от других офицеров: был строг, а иногда и очень строг, мог солдат днями и ночами гонять – говорит Metro Сергей Барбаш, служивший в Центральном военном оркестре под руководством Халилова. – Но в тоже время не покидало ощущение, что его распоряжения всегда логичны. Он не терпел фальши ни в музыке, ни в жизни. При нём невозможно было работать спустя рукава. Халилов отдавался своему делу полностью и требовал такого же отношения и от других. Он казался вечным, как скала или палящее солнце. Он музыкант от Бога и всегда хотел, чтобы оркестранты оставляли в исполняемой музыке часть души. Так, как понимал музыку Халилов её не понимает никто.

Напомним, что самолёт Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза и двое федеральных госслужащих.

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