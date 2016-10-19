В столичном регионе с начала следующей недели возможны снежные заряды, заявляет часть столичных метеорологов. По их прогнозам, интенсивные снегопады с сильным ветром придут в Москву 25 и 26 октября. Однако ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков опровергает эту информацию.

"До 25 октября семь дней. Семь дней – период надёжного достоверного прогноза. Всё что находится за ним, это фантазии. Выпадет ли снег 25 октября? Ну, возможно. Лет через десять. А если серьёзно, то на этой неделе снег можно не ждать. Это точно", – авторитетно заявил Metro Леонид Старков.

Будет ли настоящий снег в ноябре? Тоже трудно сказать, считает эксперт. "Достоверность такого долгосрочного прогноза тоже не очень высокая. Скорее всего, в ноябре будет выпадать снег, но когда?.. И когда он именно ляжет?.. Ляжет он скорее всего только в конце ноября", – говорит он.

Метеоролог просит не путать понятия, когда снег "выпадает", и когда он "ложится".

“Есть временный снежный покров, который выпадает, какое-то время лежит и тает. Такой снежный покров и средняя многолетняя дата его формирования – 28 октября. А устойчивый снежный покров, который остаётся лежать зиму, формируется месяц спустя, в конце ноября".

Напомним, первый снег в 2016 году москвичи увидели ещё 13 октября. Но он был таким мелким и так недолго сыпался с неба, что многие его так и не заметили.

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