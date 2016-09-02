24-летняя москвичка Алёна Астахова ко Дню знаний станцевала тверк в костюме школьницы возле одного из столичных учебных заведений. Это был первый танец Алёны в рамках придуманного шоу.

– Во-первых, мы хотели повеселить народ, разгрузить жестокую атмосферу первого сентября, когда люди гонятся за лучшими канцелярскими принадлежностями, – объясняет Алёна Metro. – Во-вторых, мы запустили тверк-шоу – теперь люди будут выбирать места, где мы будем танцевать тверк.

Для съёмок ролика Алёна и операторы выбрали территорию одной столичной школы.

– К нам подошли охранники, грозились вызвать полицию, – вспоминает тверк-танцовщица. – Мы объяснили, что не террористы и скоро уйдём. Это был будний день, старались делать так, чтобы нас не видели дети. Одна девушка, проходившая мимо, была недовольна, стала читать нам нотации.

Ещё больше критики посыпалось в адрес креативщиков после публикации видео.

– Связываю это с российской ментальностью – у нас ко всему подходят с негативом, – считает Алёна. – У меня много европейских и американских подписчиков, никто не позволяет себе такие негативные высказывания в адрес тверка. Мы стараемся протаранить эту стену, объяснить, что тверк – это просто танец, что в этом плохого?

Алёна призналась, что критикуют разные люди, но в основном – женщины.

– Редко встречаются отзывы с рациональными комментариями – например, что можно было бы шорты побольше надеть. Обычно идут оскорбления, угрозы. Люди не знают меры. Наверное, они думают, что я сама не знаю меры...

Впрочем, москвичка не жалеет о съёмках:

– Мы снимали не для детей, а для взрослых, чтобы они посмеялись, захотели потанцевать. Это не связано с оскорблением школ или образования. Если кто-то проходил, мы прекращали съёмки. Мы не хотим кому-то навязываться, приходить в чужие дома и специально трясти попами, чтобы людей смущать. Это просто контент, который можно посмотреть или не посмотреть.

Девушка отметила, что ко Дню знаний относится в целом нейтрально.

– Но я не хочу вспоминать школьное время, хотя окончила школу с золотой медалью, – говорит Алёна. – И возвращаться в 11-летнюю кабалу не хотела бы.

Следующий тверк Алёна и Ко собираются устроить на Красной площади или в столичном метрополитене.

– Будем снимать уже на следующей неделе. Пока образ – секрет даже для нас. Будет определённый риск – вроде ничего незаконного нет, но это общественное место. Не знаем, с чем столкнёмся, но в этом весь кайф.

Алёна отметила, что запретная тема для них – церковь:

– Церковь трогать не будем, все религиозные темы обходим стороной. Не хотим задевать ничьи чувства.