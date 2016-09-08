Книга рекордов Гиннеса обнародовала самые шокирующие рекорды

Книга Рекордов Гиннеса сегодня может обнародовать подборку самых невероятных рекордов, которые вошли в 62 издание книги. Информация об этом появилась на официальном сайте Guinness World Records. По случаю выпуска новой книги был запущен хэштег GWR2017. За месяцы исследования и поисков рекордов по всему земному шару составителям книги удалось сделать множество невероятных открытий и зафиксировать удивительные рекорды. Несколько видеозаписей с невероятными преодолениями появились на странице Книги рекордов.

1. Горящий человек Имя Джозефа Тодтлинга значится в титрах к 49 фильмам. Этот каскадёр провёл 5 минут и 4 секунду в специальной горящей одежде, побив предыдущий рекорд на 16 секунд. Кроме того, его 582 метра тащили в горящем костюме, привязав к лошади.

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2. Самая молодая женщина с бородой У активистки и модели из Индии Харнаам Каур в юном возрасте начала расти борода. Это произошло из-за гормонального сбоя, начавшегося из-за поликистоза яичников. Девушка долгое время стеснялась своей внешности, пыталась обесцвечивать бороду и брить её, но потом приняла себя такой, какая она есть. На данный момент длина бороды девушки составляет 15 сантиметров. Рекорд был зафиксирован, когда ей было 24 года и 282 дня.

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3. Самая высокая собака (женского пола) Лиззи, немецкий дог из Флориды, по-настоящему огромна. Её рост составляет 96,41 см! Лиззи настолько высока, что ей приходится есть из миски, поставленной на стул, поскольку она не достаёт мордой до пола. Её владелец Грег говорит, что Лиззи нежное гигантское и очень общительное существо.

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4. Самая длинная домашняя кошка Мейн-кун из Йоркшира по имени Лудо выросла в длину на целых 118,33 см и вернула титул самой большой кошки в Великобританию спустя шесть лет. Ранее титул носила кошка из Америки. Хозяева Лудо описывают её как "расслабленную и спокойную", а также как любителя хорошего сна.

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5. Самый длинный монстр-грузовик Дженнифер и Бред Кэмпбелл из Аризоны хотели собирались построить Монстр-грузовик, чтобы покорить Лас-Вегас, а в итоге покорили весь мир. Грузовик длиной в 9,8 метров весит 6,804 тонны. Покататься на нём могут все жлающие в Лас-Вегасе. Джен говорит: "В детстве я всегда смотрела на рекорды в Гниге рекордов Гиннеса. Но я знала, что никогда не побью рекорд с самыми длинными ногтями или чем-то ещё..., и это потрясает".