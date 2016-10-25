Мода на розыгрыши с участием жутких клоунов докатилась до России. В Петербурге некий мужчина в маске клоуна с вантузом в руках выходит вечерами на улицы и пугает не только прохожих, но и автомобилистов. На минувшей неделе видеорегистратор зафиксировал, как персонаж бросается на капот машины и пытается пробить орудием лобовое стекло. К счастью, водитель машины не испугался, отодвинул налётчика и продолжил движение.

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А на Бухарестской в основном гуляли пенсионерки с собаками и мамы с детьми.

– Это уже не шутки! В полицию звонить не стала – понятно, что ничего не сделают, – сообщила свидетельница происшествия в группе «Признавашки. ДТП и ЧП Cанкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте»...

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Впрочем, заняться поисками хулигана, пугающего прохожих, пообещали казаки. Атаман Православного союза казаков «Ирбис» Андрей Поляков сообщил Metro, что в ближайшее время через соцсети бросит клич, чтобы горожане оперативно сообщали казакам о местонахождении «шутника».

– Берём с Запада всё самое плохое, – возмущается Поляков. – Считаю, что клоуна-хулигана после поимки надо как следует высечь, чтобы он несколько недель сидеть не мог!

Как объяснил Metro юрист Евгений Корчаго, люди в костюмах клоунов не нарушают общественный порядок, поэтому привлечь их к ответственности затруднительно.

Людмила Полянова

кандидат социологических наук, директор психологического центра «Личность»:

- «Клоунов» побуждает к таким действиям низкий уровень интеллектуального и эмоционального развития. Подобные личности не осознают, что последствия их действий могут быть самыми разными. У ребёнка может начаться нервный тик, энурез, невроз. У пожилого человека может случиться сердечный приступ, а беременная может потерять ребёнка.

Топ-5 злых клоунов:

ДЖОКЕР

Один из самых известных суперзлодеев в мире. Джокер впервые появился в 1940 году в серии комиксов о Бэтмене, уже тогда он стал заклятым врагом супергероя.

Джокер носит фиолетовый костюм и сражается при помощи предметов, которые стилизованы под реквизит клоуна и иллюзиониста. В фильмах его потрясающе изобразили Джек Николсон («Бэтмен», 1989 год) и Хит Леджер («Тёмный рыцарь», 2008 год).

Мистер Панч

Весельчак в красной шапке, постоянно издевающийся над своей супругой Джуди, а в конечном итоге убивающий своё дитя и жену. Является героем представлений «Джуди и Панч» в традиционном кукольном театре, зародившемся в Италии. Появившийся в 1600-х, Панч популярен и сегодня. Этот персонаж вдохновил многих писателей, включая Клайва Баркера и Нила Геймана.

Полтергейст

Старый кукольный клоун в кресле-качалке, нагоняющий ужас на своего хозяина Робби. В фильме «Полтергейст» причина детской клоунобоязни не освещена, но поясняется в книжке: на 8-й день рождения Робби этот клоун его укусил. В общем, страх был оправдан – дом стоял на месте кладбища, кукла оказалась одержима душами умерших, так что клоун демонично «ожил» и попытался задушить мальчика длинными лапами.

Пеннивайз

В романе «Оно» Стивена Кинга главным злодеем тоже становится существо в обличии клоуна. В 1990-м вышел мини-сериал (Пеннивайза сыграл Тим Карри), снятый по мотивам книги, именно после него появилось целое поколение американцев, панически боящихся клоунов.

Пого

(Джон Уэйн Гейси)

Джон Уэйн Гейси-младший – американский серийный убийца.

Он нападал на мужчин в Чикаго в середине 1970-х. Убил 33 молодых людей, в частности нескольких подростков. С 1975 года он подрабатывал на детских праздниках в образе клоуна Пого, именно поэтому в истории он известен как «клоун-убийца».