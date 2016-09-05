реклама
реклама

Клип Бейонсе Hold Up взорвал Интернет: за сутки видеоролик набрал более 1,8 миллионов просмотров

Накануне певица отметила полуюбилей

Обновлено : Сегодня 15:42
- Опубликовано : Вчера 21:52

Американская певица Бейонсе Ноулз разместила на своём канале в YouTube клип на композицию Hold Up. Ранее он был доступен только в iTunes и Tidal. Всего за сутки число просмотров клипа составило более 1,8 миллионов. 

Накануне певица отмечала своё 35-летие. Поклонники запустили специальный хэштег #happybirthdaybeyonce, под которым публиковали поздравления и пожелания для своего кумира. Бейонсе поздравили также многие коллеги из музыкальной индустрии. 

Певица обрела известность ещё в 90-е годы, когда стала солисткой женской R&B группы Destiny’s Child.

реклама

Самое популярное

Очевидцы: У Пулково в сбитого на дороге лося выпустили семь пуль4Фото

Очевидцы: У Пулково в сбитого на дороге лося выпустили семь пуль
 
Ольга Журова23Фото

Ещё горячее! Конкурс фото женщин с шикарной грудью "Мисс Октоберфест" продолжается

Metro-Петербург продолжает конкурс фото "Мисс Октоберфест!". Милые петербурженки присылают в редакцию и выкладывают в паблик конкурса "ВК" свои самые "горячие" фото. Первая подборка фото конкурса декольте вызвала настоящий фурор. В соцсетях активно идет голосование за самую красивую женскую грудь. Пока фаворитка конкурса девушка Аня, чье фото набрало уже 184 "лайка" (на утро 2 сентября). На втором месте - тоже Анна. Ее достижение - 132 "лайка", на третьем - петербурженка по имени Ольга (110...
 
Девушка попала в больницу после падения из окна на Васильевском острове5Фото

Девушка попала в больницу после падения из окна на Васильевском острове

Об инциденте сообщили утром в понедельник, 5 сентября, очевидцы в паблике “ ДТП и ЧП/Петербург” в социальной сети “Вконтакте”. По их словам, молодая петербурженка выпала из окна дома ЦФТ на Новосмоленской набережной, 1, неподалеку от станции метро “Приморская”. – Окно открыто на 6-м этаже, так что вероятнее всего из этого окна и выпала, – предположил один из свидетелей. По его словам, после падения девушка осталась жива. Примерно в 10 часов утра её забрала скорая помощь.
 
Во время раздачи салата на Красной площади произошла давка26Фото

Во время раздачи салата на Красной площади произошла давка

4 сентября в рамках фестиваля «Спасская башня» на Красной площади поставили рекорд – приготовили  20 тонн 100 килограммов греческого салата. Попробовать его пришло несколько сотен человек. Но порции салата смогли получить только первые человек 30, а дальше началась давка. – Все назад! Тут ребёнка придавило, – кричал в толпе мужчина. – Только вперёд! Держать строй! – кричала ему в ответ с задних рядов молодёжь. Полиция попросила собравшихся пройти на Васильевский спуск, чтобы расчистить площадь...
 
В канаве у стадиона "Смена" нашли труп бабушки в шлёпанцах

В канаве у стадиона "Смена" нашли труп бабушки в шлёпанцах

Как сообщает АН “ Оперативное прикрытие”, примерно в 18:30 в воскресенье, 4 сентября, 49-летний петербуржец во время прогулки с собакой сделал страшную находку – мёртвое тело женщины.  Труп лежал в придорожной канаве на улице Верности, в лесополосе неподалеку от стадиона “Смена”. Погибшей на вид было лет 60. На ногах у неё были лёгкие шлёпанцы. Внешних признаков насильственной смерти на теле полицейские не нашли.  Документов при себе у женщины не оказалось. В настоящее время труп направлен в...
 
СК проверяет обстоятельства гибели мужчины в подмосковном бассейне2Фото

СК проверяет обстоятельства гибели мужчины в подмосковном бассейне
 
Мир отмечает 70-летие Фредди Меркьюри15Фото

Мир отмечает 70-летие Фредди Меркьюри

Эпатажный исполнитель жив в сердцах фанатов даже спустя два десятилетия после своей смерти
 
В Невском районе стритрейсер на "Тойоте" протаранил мусоровоз4Фото

В Невском районе стритрейсер на "Тойоте" протаранил мусоровоз

На перекрёстке улиц Седова и Ткачей в Невском районе Петербурга произошла авария. Стритрейсер на чёрно-красной "Toyota Chaser" протаранил мусоровоз МАЗ. Об аварии сообщили участники сообщаества "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 5 сентября около 8 утра. Сам хозяин автомобиля с символикой гоночного клуба "S3 Club" заявил, что его подрезал поворачивавший справа автомобиль такси. Очевидцы говорят, что водитель сам зацепил ехавший рядом "Nissan", а через секунду его занесло, и он протаранил мусоровоз. В...
 
Данила Козловский спел на Дворцовой в Петербурге14Фото

Данила Козловский спел на Дворцовой в Петербурге

Музыкант и актёр представил благотворительный фестиваль "Будь с Городом!"
 
Петербург во второй раз признан туристической столицей Европы7Фото

Петербург во второй раз признан туристической столицей Европы

Петербург признан туристической столицей Европы на конкурсе World Travel Awards, который прошёл в итальянской Сардинии. Северная столица России удостоилась престижного титула второй раз подряд,  передаёт "Радио Балтика". Награда присуждается не только за популярность города у туристов, но и за богатую историю, традиции и тенденции развития. Петербург обошёл на конкурсе 13 серьёзных конкурентов, среди которых были Рим, Барселона, Париж и Венеция. По данным правительства, в прошлом году Петербург...
 
В Отрадном нашли бутылку с посланиями из прошлого7Фото

В Отрадном нашли бутылку с посланиями из прошлого

Жители города Отрадное в Ленобласти случайно обнаружили на участке у своего дома бутылку с посланием из прошлого. - Писали его выпускники с пожеланиями себе и одноклассникам в день последнего звонка - 25 мая 1971 года. С радостью отдадим "реликвию" авторам. Может, кто вспомнит? Поспрашивайте родных,  - такое сообщение о находке появилось в сообществе "Подслушано Отрадное на Неве" в соцсети 4 сентября. Авторы поста также выложили в Интернет фотографии бутылки и её содержимого. - Вот и окончились...
 
Медведь в Белогорске выбежал на дорогу и напугал таксиста2Фото

Медведь в Белогорске выбежал на дорогу и напугал таксиста
 
Петербуржцы протестировали новейшие гаджеты на фестивале UNREAL FEST16Фото

Петербуржцы протестировали новейшие гаджеты на фестивале UNREAL FEST

 В субботу, 3 сентября,  в саду Бенуа на Тихорецком проспекте проходил международный open-air фестиваль виртуальной и дополненной реальности UNREALFEST. Это событие собрало на одной площадке разработчиков, стартаперов,  представителей маркетинговых и digital-агентств, а также геймеров и всех фанатов новых технологий. Пространство фестиваля UNREALFEST было разделено на несколько зон, позволяющих по разному взглянуть на VR/AR технологии. В интерактивной зоне можно было опробовать новейшие...
 
Свадьба Андрея Аршавина и Алисы Казьминой10Фото

Свадьба Аршавина и Алисы Казьминой: в Сети осуждают молодожёнов

В первый день осени, 1 сентября, состоялась свадьба Андрея Аршавина и Алисы Казьминой. Футболист и журналистка зарегистрировали свои отношения в одном из ЗАГСов Санкт-Петербурга. Подробней об этом ЗДЕСЬ После того, как о свадьбе Аршавина и Алисы стало известно общественности, на молодожёнов обрушился шквал критики. Неудивительно, ведь новоиспечённая Аршавина увела мужа из семьи – ради Алисы футболист бросил Юлию Барановскую и троих детей. Более того, как пишут СМИ, после разрыва с гражданской...
 

Новый раздел на сайте: "БЫЛО/НЕ БЫЛО"

Проверяем слухи в сети
Metro вспоминает самые интересные высотные здания мира

Metro вспоминает самые интересные высотные здания мира

1. Бурдж-Халифа Небоскрёб расположен в Дубае, высота 828 метров, носит звание самого высокого сооружения в мире. Внутри комплекса размещены отель, квартиры, офисы и торговые центры. Здание имеет 3 отдельных входа: вход в отель, вход в апартаменты и вход в офисные помещения. Кстати, в Дубае насчитывается больше всего небоскрёбов в мире. 2. Шанхайская башня Находится в районе Пудун города Шанхай в Китае. Высота здания составляет 632 метра. Здание разделено на девять вертикальных зон и облачено в...
 

Последние новости

СК проверяет обстоятельства гибели мужчины в подмосковном бассейне2Фото

СК проверяет обстоятельства гибели мужчины в подмосковном бассейне

Сегодня 15:39 По предварительным данным, он утонул
 

Самое популярное

Во время раздачи салата на Красной площади произошла давка26Фото
СК проверяет обстоятельства гибели мужчины в подмосковном бассейне2Фото

Галереи и видео

Очевидцы: У Пулково в сбитого на дороге лося выпустили семь пуль4Фото
реклама

Последние новости

реклама

Мы Вконтакте

Мы в Facebook

Новости партнеров

Loading...

Пресс-релизы

реклама