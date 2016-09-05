Клип Бейонсе Hold Up взорвал Интернет: за сутки видеоролик набрал более 1,8 миллионов просмотров

Американская певица Бейонсе Ноулз разместила на своём канале в YouTube клип на композицию Hold Up. Ранее он был доступен только в iTunes и Tidal. Всего за сутки число просмотров клипа составило более 1,8 миллионов.

Накануне певица отмечала своё 35-летие. Поклонники запустили специальный хэштег #happybirthdaybeyonce, под которым публиковали поздравления и пожелания для своего кумира. Бейонсе поздравили также многие коллеги из музыкальной индустрии.

Певица обрела известность ещё в 90-е годы, когда стала солисткой женской R&B группы Destiny’s Child.