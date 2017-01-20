Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон перед церемонией инаугурации нового президента страны Дональда Трампа сообщила своим подписчикам в Twitter, зачем она в этот день пришла на площадь к Капитолию.

Хиллари Клинтон: "Я здесь сегодня для того, чтобы почтить нашу демократию и её исторические ценности. Я никогда не перестану верить в нашу страну и её будущее".

@HillaryClinton:

"I'm here today to honor our democracy & its enduring values. I will never stop believing in our country & its future".

Напомним, Клинтон была главным кандидатом в президенты от Демократической партии. Но в самый последний момент уступила республиканцу Трампу на выборах, которые состоялись 8 ноября 2016 года.

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