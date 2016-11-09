Кандидат Демократической партии на пост президента США Хиллари Клинтон позвонила республиканцу Дональду Трампу и признала свое поражение на выборах. Об этом 9 ноября сообщает CNN. Хиллари Клинтон отказалась сегодня выступать с финальной речью.

Как стало известно, Трамп победил на выборах в США, набрав более 276 голосов. Сейчас будущий 45 президент США произносит речь из своего предвыборного штаба.

"Простите, что заставил ждать. Дело не простое", - с такими словами Трамп вышел к народу.

Сторонники Трампа уже готовятся к началу новой эры американской политики. В Сети появились издевательские фото по поводу провала на выборах Хиллари Клинтон.

Как голосовавшие за Клинтон пережили поражение своего кандидата: фото