Клинтон получила на 2 млн больше голосов, чем Трамп

Хиллари Клинтон опережает Дональда Трампа почти на 2 миллиона голосов, сообщает CNN. Несмотря на солидное преимущество, нынешняя система непрямых выборов принесла победу Трампу.

Днём 24 ноября подсчёты фиксировали почти 64 миллиона голосов, отданных за Клинтон, при этом Трампа поддержали 62 миллиона человек.

Отмечается, что помощники Клинтон предлагают ей оспорить итоги выборов в трёх штатах: Мичигане, Висконсине и Пенсильвании. Причиной этого стали возможные кибератаки, которые, по мнению сторонников экс-госсекретаря США, могли повлиять на итоги выборов. При этом никаких фактов, подтверждающих вмешательство в выборы, на данный момент нет.

Напомним, что вступление Трампа в должность президента США состоится 20 января 2017 года.

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